(Ефремова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ефремова) Зинаида

(Ефремова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ефремов Сергей

Мать: (Докукина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.