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Иоанн Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Григорий Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

Смерть
Неизвестно

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