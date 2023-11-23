Иоанн Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Григорий Иванов
Мать: Евдокия Иванова
Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
Смерть
Неизвестно