Сазоненко Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазоненко Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.?.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1981

Отец: не указан

Мать: Сазоненко (Гаркушенко) Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.06.2010

Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2012

Дочь: Сазоненко Милена Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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