Сазоненко Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.?.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1981
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.06.2010
Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2012
Дочь: Сазоненко Милена Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности