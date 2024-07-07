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Найденов Лев Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Найденов Михаил Иванович

Мать: Найденова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Найденов Сергей Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: (Найденова) Надежда Львовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1968

Сын: Найденов Владимир Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1975

Сын: Найденов Борис Львович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2013

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