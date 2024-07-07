Найденов Лев Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Найденов Михаил Иванович
Мать: Найденова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: (Найденова) Надежда Львовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1968
Сын: Найденов Владимир Львович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2013