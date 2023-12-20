Симакова Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симаков Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Юрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Герасимов Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Герасимова) Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Герасимов Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каткова (Блинкова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1938
Сын: Герасимов Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Герасимов Евгений Георгиевич
Смерть
Неизвестно