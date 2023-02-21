Сеферов Бекир Шевкетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеферов Бекир Шевкетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1959

Отец: не указан

Мать: Стамболи Биана Абрамовна

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