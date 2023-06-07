Николай Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1730
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Гаврила Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1796