Николай Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1730

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1758 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Гаврила Николаев

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1796
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