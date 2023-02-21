Киселева Ольга Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Ольга Куприяновна

Киселева Ольга Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1932

Дочь: Сутягина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close