Киселева Ольга Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприян
Рождение ребёнка
04.01.1932
Дочь: Сутягина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Алексей
Смерть
Неизвестно