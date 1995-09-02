Резванов Иван Маркелович
Место рожденияСССР Чечено-Ингушская АССР г.Гудермес
Дата рождения01.06.1926
Дата смерти02.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926
Отец: Резванов Маркел
Мать: Резванова Вера
СССР Чечено-Ингушская АССР г.Гудермес
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна
г.Новошахтинск Ростовская обл.,СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна
Смерть
02.09.1995
РФ Чеченская Республика г.Гудермес