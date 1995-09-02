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Резванов Иван Маркелович

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Место рождения

СССР Чечено-Ингушская АССР г.Гудермес

Дата рождения

01.06.1926

Дата смерти

02.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926

Отец: Резванов Маркел

Мать: Резванова Вера

СССР Чечено-Ингушская АССР г.Гудермес
Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна

г.Новошахтинск Ростовская обл.,СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резванова Валентина Ивановна

Смерть
02.09.1995
РФ Чеченская Республика г.Гудермес
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