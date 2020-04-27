Мокренко Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1953
Дата смерти27.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1953
Бракосочетание
26.06.1973
Рождение ребёнка
10.01.1975
Дочь: Бедрина (Мокренко) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1977
Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
21.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Смерть
27.04.2020