Мокренко Сергей Григорьевич 18.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мокренко Сергей Григорьевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.02.1953

Дата смерти

27.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1953

Отец: Мокренко Григорий Никифорович

Мать: Мокренко (Хохлова) Августа Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
26.06.1973

Жена: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1975

Дочь: Бедрина (Мокренко) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
19.01.1977

Сын: Мокренко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокренко (Вздорова) Надежда Сергеевна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Смерть
27.04.2020

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