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Левицкий Михаил

Место рождения

Деренковец, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деренковец, Черкаська область
Бракосочетание
14.02.1804

Жена: Левицкая (Куличенко) Авдотья (Евдокия) Демидовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SM-D?cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CM-P?i=125&cc=4133834&cat=1013792 Жених — сын пономаря
Смерть
Неизвестно

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