Хамитова Тагзима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамитова Тагзима

Хамитова Тагзима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Камиль Мифтахович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Камиль Мифтахович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Камиль Мифтахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Камиль Мифтахович

Смерть
Неизвестно
г. Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Уфа, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close