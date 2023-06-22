Каюкина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1895
Сын: Каюкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович
Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1901
Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович
Рождение ребёнка
27.06.1911
Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович
Смерть
Неизвестно