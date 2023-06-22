Каюкина Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюкина Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1895

Сын: Каюкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович

Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1901

Сын: Каюкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович

Рождение ребёнка
27.06.1911

Сын: Каюкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Каюкин Петр Анисимович

Смерть
Неизвестно

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