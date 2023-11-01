Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Алексеевич

Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Между 1776 и 1780 г.р.
Между 1777 и 1780 г.р.
Между 1777 и 1779 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1751 и 1768

Жена: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Василиса (Васса) Дмитриевна

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1780

Дочь: Афимья Дмитриевна

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1779

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1787
Копытово, Шуйский район, Северный край

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