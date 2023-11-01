Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1768
Жена: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Василиса (Васса) Дмитриевна
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1780
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1780
Дочь: Афимья Дмитриевна
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1779
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Смерть
После 1787