Дрючин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Дрючин Петр Петрович
Мать: Дрючина Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1982
Сын: Дрючин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дрючина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1986
Дочь: Молчанова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Дрючина Галина Васильевна