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Дрючин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Дрючин Петр Петрович

Мать: Дрючина Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрючина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1982

Сын: Дрючин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дрючина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1986

Дочь: Молчанова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Дрючина Галина Васильевна

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