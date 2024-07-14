Монтрезор (Полторацкая) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Полторацикй Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1849
Дочь: Монтрезор Елизавета Карловна
Отец ребёнка: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович
Смерть
1914