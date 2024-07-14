Монтрезор (Полторацкая) Надежда Фёдоровна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтрезор (Полторацкая) Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

1849 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Полторацикй Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович

Рождение ребёнка
10.05.1849

Дочь: Монтрезор Елизавета Карловна

Отец ребёнка: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович

Смерть
1914

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