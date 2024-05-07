Кошкаров Герасим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кошкаров Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кошкаров Леонид Герасимович
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кошкаров Георгий Герасимович
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Коновалова Евгения Герасимовна
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Глумова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана
Бракосочетание
Неизвестно