Кошкаров Герасим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкаров Герасим Егорович

Кошкаров Герасим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкаров Егор Якимович

Мать: Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кошкаров Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кошкаров Леонид Герасимович

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кошкаров Георгий Герасимович

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Коновалова Евгения Герасимовна

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Глумова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Кошкарова Валентина Алексееана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Валентина Алексееана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close