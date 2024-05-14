Талан Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения29.06.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Талан) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Талан Софья Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1925
Дочь: (Талан) Нина Петровна
Мать ребёнка: Талан Софья Ивановна
Развод
01.12.1925
Жена: Талан Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно