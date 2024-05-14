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Талан Петр Федорович

Место рождения

Юрьевка

Дата рождения

29.06.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899 ст.

Отец: Талан Федор Федотович

Мать: Талан (Коврига) Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Талан) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Талан Софья Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1925

Дочь: (Талан) Нина Петровна

Мать ребёнка: Талан Софья Ивановна

Развод
01.12.1925

Жена: Талан Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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