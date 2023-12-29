Селивонов Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Крещение
20.06.1883 ст.
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1912 ст.
Дочь: (Селивонова) Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Селивонова (Гузей) Мария Федоровна
Участие в бою
С 1914 по 1918
Первая Мировая Война | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронология события Война России на два фронта Русские войска были развернуты на двух основных направлениях — на Юго-Западном (против Ав... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914 ст.
Сын: Селивонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Селивонова (Гузей) Мария Федоровна
Военная служба
С ?.12.1914 по ?.01.1916
Род войск: 304-й пехотный Новгород-Северский полк 16-я рота Воинское звание: рядовой
Участие в бою
30.12.1914 ст.
Был ранен. Контужен. | Бой | Википедия | Оборона крепости в ходе Первой мировой войны. | Первый штурм — сентябрь 1914 года. | В сентябре 1914 года к крепости подошли части 8-й германской армии — 40 пе... Показать все
Лечение в госпитале
02.02.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: перелом правой ключицы Учреждение: Московское Городское Общественное Управление. Организация помощи раненым и больным войнам. Госпиталь им. Н. И. Шустова | Лечение | 1914-1918 Памяти героев В... Показать все
Лечение в госпитале
С 14.01.1916 по 31.12.1916 ст.
Мена, Чернігівська область
Причина: болен, ранен, контужен Учреждение: Минской госпиталь Сосницкого уездного комитета Контужен во время сражения 30.12.1916 в кр. Осовец | Лечение | 1914-1918 Памяти героев Великой войны | Хронол... Показать все
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Смерть
Неизвестно