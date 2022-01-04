Семашко Цыганкова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашко Цыганкова Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1957

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957

Отец: Цыганков Валентин Гаврилович

Мать: Цыганкова (Новикова) Александра Ильинична

Бракосочетание
10.09.1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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