Семашко Цыганкова Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1957
Бракосочетание
10.09.1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности