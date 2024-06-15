Екатерина Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: (Козырева) Марья Иосифова
Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1894
Дочь: (Козырева) Ольга Иосифова
Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич
Рождение ребёнка
15.05.1897
Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1898
Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.1898
Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич
Смерть
Неизвестно