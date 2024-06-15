Екатерина Игнатьева 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Игнатьева

Екатерина Игнатьева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: (Козырева) Марья Иосифова

Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Дочь: (Козырева) Ольга Иосифова

Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1897

Сын: Козырев Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Козырев Павел Иосифович

Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Козырев Петр Иосифович

Отец ребёнка: Козырев Иосиф Сергеевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.