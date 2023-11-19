Корнилов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Корнилова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Анна Витальевна

Мать ребёнка: Корнилова Александра Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Александра Владимировна

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