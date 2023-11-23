Кривошеев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кривошеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёрова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Кривошеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Кривошеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макейкина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кривошеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кривошеева Мария
Смерть
Неизвестно