Аглиуллин Закир Гатиятович
Место рождения
Дата рождения21.01.1941
Дата смерти31.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941
Отец: Аглиуллин Гатият Идиятович
Мать: Аглиуллина Сабика
Рождение ребёнка
29.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
29.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.2013
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ