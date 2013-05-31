Аглиуллин Закир Гатиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллин Закир Гатиятович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

31.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: Аглиуллин Гатият Идиятович

Мать: Аглиуллина Сабика

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
29.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2013
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ РФ
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