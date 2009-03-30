Ишмухаметов Талгат Миргалимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1960
Дата смерти30.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1960
Рождение ребёнка
08.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Кумертау
Рождение ребёнка
08.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Кумертау
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2009