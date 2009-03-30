Ишмухаметов Талгат Миргалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Талгат Миргалимович

Ишмухаметов Талгат Миргалимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1960

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1960

Отец: Ишмухаметов Миргалим Мирхайдарович

Мать: Ишмухаметова Хатима Зайнулловна

Рождение ребёнка
08.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Кумертау
Рождение ребёнка
08.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Кумертау
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close