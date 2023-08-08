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Казаков Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1894

Дата смерти

02.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894

Отец: Казаков Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1924

Сын: Казаков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Казакова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.02.1938

Сын: Казаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Казакова Феодосия Григорьевна

Смерть
02.09.1973
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