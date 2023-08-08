Казаков Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1894
Дата смерти02.09.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1894
Отец: Казаков Борис
Рождение ребёнка
12.01.1924
Сын: Казаков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Казакова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1938
Сын: Казаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Казакова Феодосия Григорьевна
Смерть
02.09.1973