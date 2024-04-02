Полежаев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Полежаев Федор Савельевич
Мать: Полежаева ?? ?
Рождение ребёнка
1725
Сын: Полежаев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Полежаева ?? ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Полежаев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Полежаев Герасим Иванович
Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна
Смерть
Неизвестно