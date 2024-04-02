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Полежаев Иван Федорович

Место рождения

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Полежаев Федор Савельевич

Мать: Полежаева ?? ?

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Полежаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Полежаева ?? ?

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Полежаев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Полежаев Герасим Иванович

Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Полежаев Фрол Иванович

Мать ребёнка: Полежаева Прасковья Михеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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