Сушкова Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Игорь Владимирович

Мать: Горбунова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
28.03.2014

Сын: Подколзин Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Подколзин Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
29.04.2016

Сын: Подольских Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.2021

Дочь: Сушкова Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Сушков Олег Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольских Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подколзин Дмитрий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Олег Сергеевич

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