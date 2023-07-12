Сушкова Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.2014
Сын: Подколзин Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Подколзин Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
29.04.2016
Сын: Подольских Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.2021
Дочь: Сушкова Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Сушков Олег Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно