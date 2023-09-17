Муха Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муха Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1934

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934

Отец: Муха Гавриил Трифонович

Мать: не указана

Смерть
2000
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