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Муха Василий Гаврилович
Муха Василий Гаврилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1934
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Муха Гавриил Трифонович
1899 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934
Отец:
Муха Гавриил Трифонович
Мать: не указана
Смерть
2000
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