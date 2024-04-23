Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти06.11.1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Палатников Никита Федоров
Мать: Марфа Афанасьева
Бракосочетание
20.10.1745
Рождение ребёнка
01.01.1747
Сын: Федор Трофимов
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Клочкова Мавра Трофимова
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Клочкова Ефросинья Трофимова
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
06.02.1758
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
18.02.1764
Дочь: Клочкова Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Гликерия Трофимова
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Рождение ребёнка
03.05.1773
Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов
Смерть
06.11.1786