Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Клочкова (Палатникова) Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

06.11.1786

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Палатников Никита Федоров

Мать: Марфа Афанасьева

Бракосочетание
20.10.1745

Муж: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1747

Сын: Федор Трофимов

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Клочкова Мавра Трофимова

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Клочкова Ефросинья Трофимова

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1758

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1764

Дочь: Клочкова Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Гликерия Трофимова

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1773

Сын: Клочков Николай Трофимов

Отец ребёнка: Клочков Трофим Михайлов

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
06.11.1786
Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.