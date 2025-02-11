Лев Максимов
мужской, родился 1782, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1853, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Прасковья Львова1812 г.р.
Антон Львов1818 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Львова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Львов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1853
Место жительства
1858