Лев Максимов 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Лев Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1782, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1853, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Прасковья Львова1812 г.р.
Антон Львов1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Львова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Львов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1853
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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