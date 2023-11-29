Пастарнак (Иванова) Юлия
Место рожденияг. Душанбе
Дата рождения25.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1975
Отец: Набиев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
06.03.1998
Муж: Пастарнак Максим
Рождение ребёнка
22.03.1998
Сын: Пастарнак Владимир
Отец ребёнка: Пастарнак Максим
Долго рожался.В 7 утра родился.Вот.
Развод
10.10.2013
Муж: Пастарнак Максим
Бракосочетание
20.01.2017
Муж: Сайгаков Сергей