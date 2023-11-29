Пастарнак (Иванова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастарнак (Иванова) Юлия

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Место рождения

г. Душанбе

Дата рождения

25.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1975

Отец: Набиев Владимир

Мать: Буташева (Иванова) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
06.03.1998

Муж: Пастарнак Максим

Рождение ребёнка
22.03.1998

Сын: Пастарнак Владимир

Отец ребёнка: Пастарнак Максим

Долго рожался.В 7 утра родился.Вот.
Развод
10.10.2013

Муж: Пастарнак Максим

Бракосочетание
20.01.2017

Муж: Сайгаков Сергей

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