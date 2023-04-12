(Лыжина) Марина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лыжина) Марина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1893

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893

Отец: Лыжин Борис Павлович

Мать: ?

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