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(Лыжина) Марина Борисовна
(Лыжина) Марина Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1893
Пол
Женский
Отец
Лыжин Борис Павлович
1863 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893
Отец:
Лыжин Борис Павлович
Мать:
?
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