Илющенко (Безматерных) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Безматерных Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Илющенко Василий Федорович
Отец ребёнка: Илющенко Федор Никитович
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Вершинина Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Илющенко Федор Никитович
Анамас, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Илющенко Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Илющенко Федор Никитович
Смерть
Неизвестно