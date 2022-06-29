Цеханович (Ширганова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1971
Сын: Цеханович Станислав Маркович
Отец ребёнка: Цеханович Марк Соломонович
Рождение ребёнка
14.06.1977
Дочь: Хуторная (Цеханович) Юлия Марковна
Отец ребёнка: Цеханович Марк Соломонович