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Усов Адриан Матвеев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916

Отец: Усов Матвей Гаврилов

Мать: Усова Вера Андреева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Крещение
06.02.1916 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Андрюшино, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Барлук, Каранцай, Кимильтей, Кудуй, Малая Кочерма, Тулюшка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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