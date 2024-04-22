Усов Адриан Матвеев
Место рождения
Дата рождения03.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916
Отец: Усов Матвей Гаврилов
Мать: Усова Вера Андреева
Крещение
06.02.1916 ст.
Метрическая книга Куйтунской Пророко-Ильинской церкви (уч.уч. Алкин, Ключи, Сулкет, Андрюшино, п. Ахтинский, Лермонтовский, с.с. Или, Куйтун, Барлук, Каранцай, Кимильтей, Кудуй, Малая Кочерма, Тулюшка... Показать все
Смерть
Неизвестно