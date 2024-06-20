Гуляев Ринат Амирович
Место рождения
Дата рождения19.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна
Рождение ребёнка
18.06.2003
Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна
Рождение ребёнка
27.12.2014
Дочь: Гуляева Самина Ринатовна
Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна