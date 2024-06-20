Гуляев Ринат Амирович 19.09.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуляев Ринат Амирович

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

19.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1977

Отец: Гуляев Амир Мурзагильдеевич

Мать: Гуляева (Абушаева) Сония Ахатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна

Рождение ребёнка
03.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна

Рождение ребёнка
18.06.2003

Сын: Амиров Дамир Ринатович

Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна

Рождение ребёнка
27.12.2014

Дочь: Гуляева Самина Ринатовна

Мать ребёнка: Гуляева (Закирова) Гульфия Харисовна

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