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Бердяев Степан Григорьевич
Бердяев Степан Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
1872
Пол
Мужской
Отец
Бердяев Григорий Платонович
1804 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Бердяев Григорий Платонович
Мать: не указана
Смерть
1872
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