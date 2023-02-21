Бердяев Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бердяев Григорий Платонович

Мать: не указана

Смерть
1872
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