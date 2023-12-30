Мальцев Андрей Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мальцев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Мальцева -- Пелагея Павловна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Мальцева -- Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно