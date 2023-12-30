Мальцев Андрей Евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Андрей Евфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

1916 в Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева -- Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мальцев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Мальцева -- Пелагея Павловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Мальцева -- Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно

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