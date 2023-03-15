Семкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемкин Иван

Семкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семкин Юрий

Мать ребёнка: Семкина (Червякова) Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семкина (Червякова) Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семкина (Червякова) Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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