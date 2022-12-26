Буторин Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения20.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Рождение ребёнка
09.12.1951
Сын: Буторин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Буторин Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.03.1957
Дочь: Буторина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна
Смерть
Неизвестно