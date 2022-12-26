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Буторин Федор Тихонович

Место рождения

Быковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: Буторин Тихон Прокопьевич

Мать: Назарова Анна Прокопьевна

Быковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1951

Сын: Буторин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Буторин Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.03.1957

Дочь: Буторина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Сертакова Тамара Семеновна

Смерть
Неизвестно

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