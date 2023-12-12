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Фатхетдинов Фарди Фатхетдинович
Фатхетдинов Фарди Фатхетдинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фатхетдин
1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Кирам
Кифая
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фатхетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Кирам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Кифая
Мать ребёнка: не указана
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