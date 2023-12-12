Фатхетдинов Фарди Фатхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатхетдинов Фарди Фатхетдинович

Фатхетдинов Фарди Фатхетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кифая

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close