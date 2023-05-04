Котова Ксения Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Филипп Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1846 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.
Сын: Котов Иван(1) Григорьевич
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Сын: Котов Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
из близнецов
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Сын: Котов Иван(2) Григорьевич
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
из близнецов
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Дочь: Котова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1872 ст.
Сын: Котов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1874 ст.
Сын: Котов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно