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Котова Ксения Филипповна

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Филипп Филиппов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1846 ст.

Муж: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1852 ст.

Сын: Котов Иван(1) Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.12.1854 ст.

Сын: Котов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1856 ст.

Сын: Котов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Котов Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Котов Иван(2) Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Дочь: Котова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1872 ст.

Сын: Котов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1874 ст.

Сын: Котов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Котов Григорий Михайлович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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