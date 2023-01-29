Турыкин Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1909 ст.
Дата смерти12.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
10.04.1930
Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1932
Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
27.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна
Смерть
12.07.1941
Пропал без вести на войне в 1942