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Турыкин Петр Сергеевич

Место рождения

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

16.06.1909 ст.

Дата смерти

12.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1930 г.р.
1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909 ст.

Отец: Турыкин Сергей Яковлевич

Мать: Турыкина Дарья Родионовна

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
10.04.1930

Сын: Турыкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1932

Сын: Турыкин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна

Яндовка, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Турыкина (Комарова) Зинаида Алексеевна

Яндовка, город Ефремов, Тульская область
Смерть
12.07.1941
Пропал без вести на войне в 1942

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