Херувимова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Херувимов Михаил
Мать: Миронова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Екатерина
Отец ребёнка: Степанов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Трофим
Отец ребёнка: Степанов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Митрофан
Отец ребёнка: Степанов Юрий