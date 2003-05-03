Каминер (Кодесс) Римма Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаминер (Кодесс) Римма Ефимовна

Каминер (Кодесс) Римма Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

03.05.2003

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Кодесс Хайм

Мать: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминер Мендель Гецелевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминер Мендель Гецелевич

Смерть
03.05.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close