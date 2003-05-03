Каминер (Кодесс) Римма Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти03.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Кодесс Хайм
Мать: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каминер Мендель Гецелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каминер Мендель Гецелевич
Смерть
03.05.2003