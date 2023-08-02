Крючевский (Горбатко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючевский (Горбатко) Галина

Крючевский (Горбатко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючевский Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючевский Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.