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Ющенко Полина (Михалина) Яновна

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Место рождения

Адамовка, Вінницька область

Дата рождения

06.02.1909

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1909

Отец: Ющенко Ян Александрович

Мать: Ющенко Францишка Феликсовна

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Брыль Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.01.1935

Дочь: Рулева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ющенко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лёзная Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1949

Дочь: Лёзная Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенко Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван

Смерть
1999
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