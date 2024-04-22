Ющенко Полина (Михалина) Яновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1909
Дата смерти1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1909
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Брыль Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван
Рождение ребёнка
12.01.1935
Дочь: Рулева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лёзная Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
15.11.1949
Дочь: Лёзная Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ющенко Алексей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Иван
Смерть
1999