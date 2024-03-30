Макарова (Михеева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Михеева) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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