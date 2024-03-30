Макарова (Михеева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно