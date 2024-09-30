Карху (Хеймонен) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карху (Хеймонен) Анна Иосифовна

Место рождения

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1894

Муж: Карху Адам Абрамович

Рождение ребёнка
17.07.1902

Сын: Карху Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Карху Адам Абрамович

Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Карху Иван Адамович

Отец ребёнка: Карху Адам Абрамович

Смерть
Неизвестно

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