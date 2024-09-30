Карху (Хеймонен) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1894
Муж: Карху Адам Абрамович
Рождение ребёнка
17.07.1902
Сын: Карху Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Карху Адам Абрамович
Рождение ребёнка
31.12.1915
Сын: Карху Иван Адамович
Отец ребёнка: Карху Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно